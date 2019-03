In den Karnevalshochburgen am Rhein werden trotz der miesen Wetteraussichten auch in diesem Jahr wieder hunderttausende Menschen erwartet. Der größte Umzug findet traditionell in Köln statt, wo schon am Montagmorgen die verkleideten Karnevalisten dicht gedrängt auf den Zug mit seinen Motivwagen warteten.



In Köln steht der Karneval in diesem Jahr unter dem Motto "Uns Sproch es Heimat". In Düsseldorf wird unter dem Motto "gemeinsam jeck" gefeiert, in Mainz heißt es: "Der Gardisten bunte Pracht erfreut ganz Meenz an Fassenacht".