Der erste Faschingsumzug fand 1397 in Nürnberg statt - und bis heute gibt es in der fränkischen Metropole einen Umzug. Heute ist der Kölner Rosenmontagszug mit einer Gesamtlänge von fast sieben Kilometern einer der größten in Deutschland. Der Düsseldorfer Zug mit rund 5.500 Teilnehmern ist nur wenig kleiner. Auch in der Mainzer Fastnacht ist der große Rosenmontagszug das Highlight für die Narren. Weniger bekannt ist der größte Faschingsumzug in Norddeutschland in Braunschweig, der traditionell am Sonntag vor Rosenmontag stattfindet.