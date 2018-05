Der Rosenmontag ist der Höhepunkt des Straßenkarnevals. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Der Höhepunkt des Straßenkarnevals steht an. Die großen Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz nehmen wieder die Politik aufs Korn - allen voran Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump.



Allein in Köln werden mehr als eine Million Jecken erwartet. Dort soll der Zug mit rund 100 Wagen und über 10.000 Teilnehmern um 10.00 Uhr starten. In Düsseldorf geht es um 12.00 Uhr los. In Mainz lassen ab 11.11 Uhr etwa 9.000 Aktive ihre Kamelle auf die rund 550.000 Zuschauer regnen.