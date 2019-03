Rosenmontag in Köln.

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Trotz Sorgen vor Regen und Sturmböen ist in Köln der Rosenmontagszug gestartet. Zum Start war es in der rheinischen Karnevalshochburg trocken. Die Jecken müssen wegen des erwarteten schlechten Wetters aber auf Schilder, Fahnen und tragbare Großfiguren verzichten; auch die Pferde der Reitercorps bleiben im Stall.



Auch in Mainz startete der Zug pünktlich um 11.11 Uhr - ebenfalls in "abgespeckter Version", wie Zugmarschall Markus Perabo sagte. In Düsseldorf wurde der Start wetterbedingt verschoben.