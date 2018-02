Die Rosenmontagszüge bilden jedes Jahr in den rheinischen Karnevals- und Fastnachtsmetropolen den Höhepunkt des Straßenkarnevals. In Köln feiern die Jecken in diesem Jahr unter dem Motto "Mer Kölsche danze us der Reih" - wir Kölner tanzen aus der Reihe. In Düsseldorf heißt das Motto "Jeck erst recht", und in Mainz: "So wie der Mond die Nacht erhellt, strahlt Mainzer Fastnacht in die Welt".