Hansa Rostock - VfB Stuttgart Quelle: dpa

Der VfB Stuttgart hat gegen seinen persönlichen Pokalschreck Hansa Rostock erneut verloren und ist völlig überraschend in der ersten DFB-Pokalrunde gescheitert. Der Bundesligist unterlag beim Drittligisten trotz drückender Überlegenheit mit 0:2 (0:1) und verpatzte den Pflichtspielstart. Der VfB ging damit auch im vierten Pokalduell gegen Hansa als Verlierer vom Platz.



Den Führungstreffer für die Rostocker schoss Cebio Soukou in der 8.Minute, danach hatte Stuttgart zwar viel Ballbesitz, doch es fehlte die Durchschlagskraft. Mirnes Pepic sorgte in Minute 84 für die Entscheidung.