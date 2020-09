Ein Ermittler untersucht den Tatort in Rot am See.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Ein Sportschütze soll in Rot am See in Baden-Württemberg seinen Vater, seine Mutter und vier weitere Verwandte erschossen haben. Der 26-jährige Tatverdächtige habe sich nach der Tat in seinem Wohnhaus telefonisch bei der Polizei gemeldet, teilten die Beamten mit. Er sei festgenommen worden.



Hinweise auf weitere Tatbeteiligte gebe es nicht. Zwei weitere Personen seien verletzt worden, eine davon lebensgefährlich. Zwei Jugendliche seien außerdem bedroht worden. Das Motiv des Mannes blieb zunächst unklar.