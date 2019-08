Andreas Bovenschulte (SPD) ist neuer Regierungschef von Bremen.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Der Sozialdemokrat Andreas Bovenschulte führt in Bremen als erster westdeutscher Regierungschef eine rot-grün-rote Landesregierung an. Der 54-jährige Jurist, Ex-SPD-Landeschef und langjährige Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Weyhe erhielt in der Bürgerschaft im ersten Wahlgang mit 47 von 82 möglichen Stimmen die erforderliche Mehrheit.



Bovenschulte löst damit Carsten Sieling (SPD) ab, der als Konsequenz aus dem Wahldebakel der SPD vom 26. Mai seinen Rückzug angekündigt hatte.