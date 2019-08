In der Sozialpolitik setzt der Koalitionsvertrag Schwerpunkte bei den Themen Bildung und Wohnen. Der dringend benötigte Schul- und Kita-Ausbau soll vorangetrieben werden. Viele Tausend neue Wohnungen sollen gebaut und der Anteil der Sozialwohnungen auf 30 Prozent im Neubau gesteigert werden. Der designierte Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte sieht hier die Stadt in einer aktiven Rolle. Bauen sei die erste Maßnahme gegen teure Mieten, sagt der Sozialdemokrat. Das sind Konzepte für ein Bundesland, in dem die Arbeitslosigkeit mit zehn Prozent sehr hoch ist - die Chancen, der Armut zu entkommen indes niedrig.