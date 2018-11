Die Roten Khmer, eine maoistisch-nationalistische Guerillabewegung, kamen 1975 unter der Führung von Pol Pot in Kambodscha an die Macht. Sie wollten eine maoistische Bauerngesellschaft durchsetzen, trieben dafür die Stadtbevölkerung aufs Land, schafften Geld und Schulen ab und zwangen alle Menschen auf die Felder. Brillen wurden zertrampelt, Bücher verbrannt. Das Regime witterte bald überall Spione. Massenverhaftungen folgten.



Durch Hungersnöte, Zwangsarbeit, Folter und Ermordungen kamen in dem kleinen südostasiatischen Land nach Schätzungen mindestens 1,7 Millionen Menschen ums Leben - also etwa 20 Prozent der Bevölkerung. Das Regime wurde 1979 von Vietnam zerschlagen und Pol Pot entmachtet.