Zum ersten Mal hat das Rote-Khmer-Tribunal in Kambodscha die beiden noch lebenden Führer der Khmer Rouge des Völkermords für schuldig befunden. In der am Freitag (Ortszeit) im Fernsehen und im Internet ausgestrahlten Urteilsverkündung wurden die Angeklagten Nuon Chea (92) und Khieu Samphan (87) zu lebenslanger Haft verurteilt. In der Urteilsverkündung sahen die internationalen und kambodschanischen Richter des Tribunals bei den Tötungen von Vietnamesen und der Minderheit der muslimischen Cham durch die Roten Khmer den Tatbestand des Genozides erfüllt.