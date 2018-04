Spielraum gebe es gleichwohl, sagt der Vizekanzler - schließlich laufe die Konjunktur gut. Zusätzlich zu den 1,4 Billionen Euro Ausgaben, die für diese Legislaturperiode vereinbart seien, wolle die Koalition zusätzlich 46 Milliarden Euro mobilisieren: zum einen für Investitionen in Bildung, Forschung, die Kinder- und Ganztagsbetreuung - langfristig also auch eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel, so Scholz. Zum anderen gehe es um Investitionen "in den sozialen Zusammenhalt" - konkret für Kindergeld, Pflege und Rente, zählt der Vizekanzler auf. Beides sei gleichzeitig möglich: "Solide Haushaltspolitik, keine neuen Schulden und Investitionen in die Zukunft und den Zusammenhalt unseres Landes." Jedem von uns müsse es gut gehen, nicht nur dem Land.