Viele heimische Wildpflanzen kämpfen weiter ums Überleben.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In Deutschland steht fast ein Drittel der heimischen Wildpflanzen auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Das geht aus einem neuen Bericht des Bundesamts für Naturschutz hervor. Demnach sind 30,8 Prozent von insgesamt 8.650 Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Algen gefährdet.



Als Ursache nennen die Wissenschaftler vor allem Überdüngung in der Landwirtschaft sowie Schadstoffe in der Luft, etwa durch Autoabgase. Seit dem letzten Bericht vor rund 20 Jahren habe sich die Lage kaum verändert.