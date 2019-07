Die ungebremste illegale Jagd auf die Massai-Giraffen in Kenia und Tansania hat dazu geführt, dass sie nicht mehr in der Kategorie "gefährdet" gelistet sind, sondern zukünftig als "stark gefährdet" eingestuft werden. Zählte diese Giraffen-Unterart vor 30 Jahren noch 69.000-71.000 Tiere, sind es heute nur noch geschätzte 35.000 Exemplare - eine Halbierung also in nur drei Jahrzehnten. Afrikanische Wildtierexperten gehen davon aus, dass in 30 Jahren keine frei lebenden Giraffen mehr in Afrika zu sehen sind und nur noch wenige Exemplare in Zoos bestaunt werden können. Denn das Giraffenfleisch wird auf den einheimischen Märkten angeboten, ihre Haut dient als Material für den Bau von Trommeln, wasserdichten Behältern oder Schuhen.