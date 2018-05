Der riesige rote Bär ist das Maskottchen der Berlinale. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin können starten. Mitarbeiter montierten einen riesigen roten Bären, das traditionelle Maskottchen, an die Fassade des Berlinale Palasts. Dort beginnt am Donnerstag das Festival mit dem Animationsfilm "Isle of Dogs" von Wes Anderson.



Vom 15. bis 25. Februar sind 385 Filme aus aller Welt zu sehen. Prominente wie Isabelle Huppert, Tilda Swinton und Robert Pattinson haben sich angesagt. Zum Abschluss werden die begehrten Bären-Preise verliehen.