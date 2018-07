Die Demonstranten waren einem Aufruf des Bündnisses für Menschenrechte gefolgt, das ein "klares Signal gegen Hass" setzen wollte. Einer der Organisatoren betonte in seiner Ansprache, er sei stolz darauf, dass auch so viele junge Menschen gekommen seien, sie seien "das Herz des demokratischen Augsburg". Manfred Gahler vom Bayerischen Jugendring appellierte an die Menge, "gemeinsam Haltung" zu zeigen gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit.