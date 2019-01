Auch an diesem Sonntag sind in Paris Demonstranten auf der Straße. Aber ihre Losungen sind andere: "Wir haben gewählt", rufen sie. Es sind die "Foulards Rouges" - die "Rotschals". Etwa 10.000 sind aus ganz Frankreich zusammengekommen. Sie ziehen bei Regen und Kälte vom Platz der Nation bis zur Bastille. Viele von ihnen waren noch nie bei einer Demonstration. Was sie vereint: "Wir wollen ein Zeichen setzen gegen die Gewalt, die das Bild von Frankreich in der Welt beschädigt", sagt Lilly, eine Demonstrantin. Sie habe 2017 nicht für Emmanuel Macron gestimmt. "Es gibt vieles an der Politik der Regierung, womit wir nicht einverstanden sind. Aber heute sprechen wir uns gegen die Gewalt aus - so geht es nicht weiter."