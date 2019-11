Bisher kann der Verbraucher zum Beispiel selbst entscheiden, wann er an seinem Router das WLAN einschaltet oder ob er nur den LAN-Anschluss per Kabel zum PC haben will. Beim Router- oder Modemzwang könnte der Provider für die WLAN-Freischaltung eine Extra-Gebühr verlangen.



Der Provider könnte beim Netzabschluss hinter dem Modem auch entscheiden, welche Internet-Telefoniedienste der Verbraucher nutzen darf. Wenn der Provider "Voice over IP" außer der eigenen Telefonie sperrt, ist der Kunde gezwungen, die angebotene Telefonie vom Provider zu nutzen. Auf kostenlose Voice-over-IP-Angebote könnte er dann nicht mehr ausweichen.



Letztlich kann der Provider bei der geforderten Regelung bestimmen, welches Anschlussmodem oder welchen Router er dem Kunden ins Haus stellt. Dem Verbraucher könnten mit der geforderten Neuregelung die Zugangsdaten zum Modem verweigert werden. Denn der Router muss ja an das Modem angeschlossen werden und mit ihm zusammenarbeiten.