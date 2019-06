Prinz Philip. Archivbild

Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Er steuert auf die 100 zu: Der Ehemann der Queen, Prinz Philip, ist heute 98 Jahre alt geworden. Königin Elizabeth II. und Philip sind bereits mehr als 71 Jahre verheiratet. Wie der Royal seinen Geburtstag verbringen wollte, verriet der Buckingham-Palast nicht. Dies sei Privatsache, hieß es.



Der Herzog von Edinburgh, so sein offizieller Titel, ist kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen. Auch an dem bunten Militärspektakel Trooping the Colour am Samstag in London nahm er nicht teil.