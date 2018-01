Feuerwehrleute bei Löscharbeiten im National Park bei Sydney. Quelle: -/NSW RFS/dpa

Hunderte Wanderer, darunter auch viele Touristen, sind in Australien vor einem Brand in einem Nationalpark gerettet worden. Mehrere Buschfeuer waren im Royal National Park südlich der Metropole Sydney ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Die Wanderer wurden mit Booten des an der Küste liegenden Nationalparks gerettet.



Nach Angaben von Lokalmedien befanden sich etwa 1.000 Besucher in dem 150 Quadratkilometer großen Nationalpark als der Brand ausbrach. Die Feuerwehr vermutet Brandstiftung.