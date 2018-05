Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle. Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Am Samstag heiraten in England Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle. Im aktuellen ZDF-Politbarometer geben 21 Prozent der Befragten an, sich dafür zu interessieren, 79 Prozent verneinen das. Mit 37 Prozent äußern Frauen deutlich häufiger Interesse an dem Ereignis als Männer (sechs Prozent).



Das Paar wird am Samstag um 13 Uhr (MESZ) auf Schloss Windsor getraut. Das ZDF übernimmt für die Öffentlich-Rechtlichen die Live-Berichterstattung und überträgt von 11.00 bis 14.55 Uhr.