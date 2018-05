Harry hat seinen älteren Bruder William als Trauzeuge an seiner Seite. Meghan hat keine Trauzeugin - sie habe sich nicht zwischen ihren vielen Freundinnen entscheiden können, teilte der Palast mit.Warum ist die Hochzeit eigentlich nicht in London? Windsor ist eine kleine Stadt westlich von London, das gleichnamige Schloss ist seit mehr als 900 Jahren einer der englischen Königssitze. Königin Elizabeth II. verbringt hier viel Zeit und empfängt auch Staatsgäste. Die St.-Georgs-Kapelle, in der die Trauung sein wird, liegt auf dem Gelände des Schlosses. Hier wurde Harry 1984 auch getauft. Außerdem haben sich in der Kirche schon mehrere royale Paare das Jawort gegeben.



(Quelle: dpa)