Als sicher gilt die Teilnahme von Meghans kanadischer Freundin Jessica Mulroney. Die Modeberaterin ist die Schwiegertochter des kanadischen Ex-Premierministers Brian Mulroney. Auch die beiden Schwestern und der Bruder von Prinzessin Diana werden bei der Hochzeit dabei sein. Dianas Bruder Charles Spencer hatte bei der Trauerfeier seiner Schwester in der Londoner Westminster Abbey vor 21 Jahren in einer bewegenden Rede die Königsfamilie heftig kritisiert. Dieses Mal soll eine der beiden Schwestern einen Auftritt haben: Lady Jane Fellowes wird die Schriftlesung übernehmen. Meghan hat keine Trauzeugin. Sie habe sich nicht zwischen ihren vielen Freundinnen entscheiden können, sagte ein Palast-Sprecher. Harrys Trauzeuge ist sein Bruder William.



Windsor, etwa 40 Kilometer westlich von London, darf am Samstag nur unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen betreten werden. Wird der Andrang zu groß, könnten die Zugänge schon morgens gesperrt werden. Viele Fans belagerten schon am Freitag die besten Plätze: Prinz Harry und Meghan werden nach der Trauung in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor etwa 25 Minuten lang in einer offenen Kutsche durch die Stadt fahren. Auch der offizielle Stadtschreier von Windsor freut sich auf den Hochzeitstag. Das sei eine noch größere Sache als die Geburtstage und Thronjubiläen der Queen, sagte Chris Brown. Er habe vom Bürgermeister den Auftrag, alle Gäste in der Stadt zu begrüßen - "so ungefähr 150.000". Der 49-Jährige zieht regelmäßig in historischem Kostüm durch Windsor und informiert die Bürger etwa über Hochzeiten.



Von der Hochzeitstorte dürften die Zuschauer wohl nichts abbekommen: Ein Team aus sechs Bäckern arbeitete in der Küche des Buckingham-Palastes an der Torte, auf deren Zutatenliste 200 Amalfi-Zitronen und zehn Flaschen Holunderblütenlikör aus Holunderblüten vom Landsitz der Queen in Sandringham stehen. Die Torte werde "himmlisch" schmecken, versprach Claire Ptak, die Bäckermeisterin.