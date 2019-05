Offiziere tragen den Sarg mit Luxemburgs Altgroßherzog Jean.

Quelle: Harald Tittel/dpa

In Anwesenheit des europäischen Hochadels hat die Trauerfeier für Luxemburgs Altgroßherzog Jean begonnen. Zu dem Gottesdienst in der Kathedrale Notre-Dame kamen unter anderen Monarchen aus Belgien, Dänemark, Norwegen, Schweden und Monaco sowie frühere Könige und Königinnen aus Spanien und den Niederlanden. Zudem säumten mehrere Tausend Menschen die Straßen.



Jean von Luxemburg war von 1964 bis 2000 Staatschef des Großherzogtums. Er starb am 23. April mit 98 Jahren nach einer Lungenentzündung.