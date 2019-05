Der britische Prinz Charles und seine Frau Camilla haben ihren Deutschlandbesuch begonnen. Das Paar ist bis Freitag in Berlin, Leipzig und München zu Gast. Zunächst zeigten sich die beiden in der Hauptstadt am Brandenburger Tor, wo zahlreiche Menschen Fotos machen und ihnen die Hand schütteln wollten. Charles und Camilla gaben sich begeistert vom Nachwuchs. "I'm very excited", sagte die Herzogin am Brandenburger Tor auf die Frage aus dem Publikum, was sie von ihrem Baby Boy halte. Ähnlich wurde auch Charles zuvor zitiert. Viele Zuschauer schwenkten deutsche und britische Fähnchen, die vorher verteilt worden waren.