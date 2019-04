Paul Kagame - Präsident von Ruanda

Quelle: imago

Fortan wird Rebellenchef Paul Kagame zum starken Mann in Ruanda. Er regiert bis heute, verordnete dem Land einen Versöhnungskurs. Täter mussten sich in Dorfgerichten, sogenannten Gacaca, verantworten. Drahtzieher wurden vor das internationale Tribunal im tansanischen Arusha gestellt.



In Versöhnungsdörfern leben Opfer und Täter heute Tür an Tür, so auch Laurencia Mukaremera und Thacien Nkundiye. Er hat 1994 ihren Mann getötet.