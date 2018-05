Nein, die Proteste in den Flüchtlingscamps in Ruanda hängen auch mit der Kürzung von Essens-Rationen zusammen. Die Budgetplanung des UNHCR hat einen Schönheitsfehler: Sie funktioniert für 2018 nur auf Pump. Bislang seien nur knapp zwei Millionen Dollar zusammengekommen, 96 Millionen fehlten noch, sagt ein UNHCR-Sprecher im Gespräch mit heute.de. So sei auch die schlechte Stimmung in den Camps zu erklären – es fehle an allem.