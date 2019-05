Ignace M. während seines Prozesses in Stuttgart. Archivbild

Im Fall des in U-Haft verstorbenen ruandischen Rebellenführers Ignace M. ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Mannheim. Eine Anwältin erstattete im Namen des 15-jährigen Sohnes des Toten Anzeige wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung, der fahrlässigen Tötung oder aller in Betracht kommenden Delikte.



Der in Deutschland als Rädelsführer einer ausländischen Terrorvereinigung im Ostkongo verurteilte Ignace M. war am 16. April mit 55 Jahren in einer Mannheimer Klinik gestorben.