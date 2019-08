Wanderrucksack

Quelle: picture alliance / Moritz Vennemann

Weil sein Rucksack für den Gipfelaufstieg zu schwer war, hat ein 28-Jähriger sein Gepäck am Weg zurückgelassen und so eine Suchaktion ausgelöst. Bergsteiger hatten seinen Rucksack auf dem Traunstein in Österreich gefunden. Das teilte die Polizei mit.



Da sie befürchteten, dass der Besitzer abgestürzt war, riefen sie die Bergretter. Diese suchten ihn in den steilen Felsrinnen. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Nach zwei Stunden wurde der Vermisste dann in einer Hütte ausfindig gemacht.