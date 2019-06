Oliver Zeidler aus Deutschland in Aktion.

Quelle: dpa

Ruder-Newcomer Oliver Zeidler hat als erster Deutscher seit Peter-Michael Kolbe 1973 EM-Gold im traditionsreichen Einer gewonnen. Der 22 Jahre alte Ingolstädter setzte sich in Luzern knapp vor dem Niederländer Stef Broenink durch. Bronze ging an Pilip Pawuku aus Weißrussland.



Zeidler, der erst vor drei Jahren vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war, bestritt in Luzern seine erste EM. Kolbe hatte vor 46 Jahren in Moskau Gold geholt, von 1974 bis 2006 waren allerdings keine EM-Titel ausgefahren worden.