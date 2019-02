Assauer wird in vielerlei Hinsicht in Erinnerung bleiben: als Architekt des sensationellen UEFA-Cup-Triumphs, als Meister der Herzen, der nicht mehr an den Fußball-Gott glaubt, als DFB-Pokalsieger, der im Überschwang des Jubels den Pott fallen lässt, als Vater der Schalker Arena, der sich über sein "Baby" freut, und als Macho, der mit Zigarre und Zeitung in der Sauna posiert. In ihre Ehrenkabine haben die Königsblauen ihn schon 2012 gewählt.

Ehrenmitglied Rudi Assauer bleibt auf Schalke unvergessen.