Brent-Delta-Förderplattform in der Nordsee.

Quelle: Ross Johnston/ARPS/Shell/dpa/Archivbild vom 01.01.2016

Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Konflikt um den Offshore-Öltank Brent Spar gibt es wieder Streit um die Entsorgung von Fördertechnik aus dem Brent-Ölfeld. Großbritannien will auf Antrag von Shell Teile der vier Bohrinseln Brent Alpha, Bravo, Charlie und Delta in der Nordsee belassen.



Greenpeace fordert, dass "so wenig wie möglich" im Meer zurückbleibt. Die Kosten für die Entfernung könnten im Milliardenbereich liegen. Deutschland und andere EU-Länder stehen an der Seite der Umweltschützer.