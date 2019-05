Eine Palme ist in Cannes schon vergeben, und zwar für den besten Hund im Film. Bekommen hat den "Palm Dog Award" in diesem Jahr Brandy, die treue Hündin eines Stuntmans im Film "Once upon a time… in Hollywood ", gespielt von Brad Pitt. Zur Preisverleihung erschien überraschend Regisseur Quentin Tarantino. "Ich haben allen gesagt, dass ich keine Ahnung habe, ob wir die Goldene Palme gewinnen können. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es mit der Hundepalme klappen könnte", sagte Tarantino und hielt stolz das rote Halsband in die Kameras.