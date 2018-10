Johannes Siebner ist Provinzial der Jesuiten in Deutschland und der direkte Vorgesetze von Ansgar Wucherpfennig. Er findet das Vorgehen des Vatikans ebenfalls inakzeptabel. Genauso wie dessen Haltung zu Homosexualität: "Erstens so verschroben, so unklar, so verschämt daherkommt. Huhu, da kann man nicht drüber reden, und zweitens, das ist meiner Meinung nach inzwischen auch obsolet. Wir müssen endlich die Beziehungen von gleichgeschlechtlichen Menschen als das akzeptieren, was sie sind."