John Bolton winkt in der Downing Street.

Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Die US-Regierung befürwortet einen EU-Austritt Großbritanniens auch ohne Abkommen: Trumps Sicherheitsberater John Bolton hat sich klar hinter den Brexit-Kurs von Boris Johnson gestellt. "Wenn es einen No-Deal-Brexit gäbe, wäre dies eine Entscheidung der britischen Regierung. Wir würden diese mit Begeisterung unterstützen", sagte er in London.



Zuvor hatte Bolton sich mit Johnson getroffen. Dieser will Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen - "komme, was wolle".