Tesla will für mehrere hundert Käufer seiner Elektroautos in Deutschland die Umweltprämien auslegen, die sie zurückzahlen sollen. Gleichzeitig fechte man die Entscheidung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) an, die 4.000 Euro hohe Prämie zurückzuverlangen, erklärte Tesla.



Hintergrund ist ein Streit zwischen der Behörde und dem US-Autobauer, dessen Modell S in der Oberklasse-Variante zu teuer ist für die E-Prämie. Insgesamt geht es um 800 bereits erteilte Bewilligungen.