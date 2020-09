Protest gegen überfüllte Migrantenlager. Archivbild

Quelle: Angelos Tzortzinis/dpa

Erstmals seit Monaten hat Griechenland in den vergangenen Tagen Dutzende abgelehnte Asylbewerber in die Türkei zurückgeschickt. Dies teilte der Vize-Regierungschef Adonis Georgiadis mit. "Wir schicken etwa 30 Migranten pro Tag zurück. Die Türkei hat sie aufgenommen", sagte er dem Sender "Real".



Damit setze Athen ein neues Gesetz in die Tat um, mit dem das Asylverfahren beschleunigt wird. Am 1. Januar war in Griechenland ein neues Gesetz in Kraft getreten, mit dessen Hilfe Asylanträge schneller bearbeitet werden.