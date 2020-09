Die Zahl der Asylanträge ist in Deutschland gesunken. Archivbild.

Quelle: Uli Deck/dpa

In den ersten neun Monaten haben deutlich weniger Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt als im gleichen Zeitraum 2018. Von Januar bis September bemühten sich knapp 110.300 Menschen um eine Anerkennung als Flüchtling oder politisch Verfolgter.



Das waren 11,4 Prozent weniger als in den ersten drei Quartalen 2018, meldet das Innenministerium. 21,8 Prozent der Anträge betreffen Kinder im Alter von unter einem Jahr, die nach der Einreise der Eltern in Deutschland geboren wurden.