Ein Mitarbeiter eines Autowerks in London. Archivbild

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Die britische Automobilproduktion muss den nächsten Rückschlag hinnehmen. Im ersten Quartal 2019 verzeichneten die britischen Hersteller laut Branchenverband SMMT erneut einen heftigen Rückgang. Demnach sank die Produktion seit Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 16 Prozent.



Der März war der zehnte Monat in Folge, in dem weniger Autos vom Band rollten als im Vormonat. Gründe seien demnach die sinkende Nachfrage in Asien und Europa sowie die Unsicherheit um den Brexit.