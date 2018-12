Seit Rückkehr der Wölfe ist bislang kein Mensch gebissen worden.

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Den möglichen ersten Angriff eines Wolfes auf einen Menschen nach Rückkehr der Tiere nach Deutschland untersucht das niedersächsische Umweltministerium mit Hochdruck. Die Proben seien an das Senckenberg-Institut in Gelnhausen geschickt worden, sagte eine Sprecherin.



Ein 55-jähriger Gemeindearbeiter hatte berichtet, bei der Pflege einer Grünanlage an einem Friedhof im niedersächsischen Steinfeld von einem Wolf in die Hand gebissen worden zu sein. Er habe den Wolf mit einem Hammer abgewehrt.