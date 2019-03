Der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaidó. Archivbild

Der selbst ernannte venezolanische Übergangspräsident Juan Guaido hat zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen. Die Venezolaner sollten sich am Montag um elf Uhr im ganzen Land versammeln, schrieb der Oppositionsführer bei Twitter. Es werde noch offizielle Ankündigungen und Details zu den Treffpunkten geben.



Guaido will am Montag nach Venezuela zurückkehren. Zuletzt hatte er mehrere lateinamerikanische Länder besucht. Seine Reise sollte den Druck auf Präsident Nicolas Maduro erhöhen.