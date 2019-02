Opel-Fahrzeuge am Werk in Kaiserslautern.

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Opel schreibt nach vielen verlustreichen Jahren wieder schwarze Zahlen. Der operative Gewinn betrug im letzten Jahr 859 Millionen Euro, teilte der französische Mutterkonzern PSA mit. Die frühere General-Motors-Tochter Opel hatte seit 1999 keinen Gewinn mehr für ein Gesamtjahr ausgewiesen.



In Zukunft soll Opel nach Russland zurückkehren. Für das Auslandsgeschäft werde Opel in Russland, Peugeot in Nordamerika und Citroen in Indien auftreten, so PSA. Opel hatte sich 2015 aus Russland zurückgezogen.