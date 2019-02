Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer will IS-Kämpfer und ihre Familien nur dann nach Deutschland zurückkehren lassen, wenn ihre Identität zweifelsfrei geklärt ist. Jeder Einzelfall müsse vor Ort geklärt werden, sagte der CSU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung".



Zudem will Seehofer verhindern, dass IS-Kämpfer, die schwerer Straftaten verdächtigt werden, hier abtauchen. "Wir müssen klipp und klar wissen, welche Ermittlungsergebnisse es in Deutschland gegen die jeweilige Person gibt", sagte er.