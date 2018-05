Früher spuckten die Kreuzfahrtschiffe, die auf ihrer Tour rund ums Mittelmeer in Tunis anlegten, tausende Besucher aus. Auf dem Programm: Gang durch die Medina inklusive Einkauf, Besuch des Bardo-Museums und ein Ausflug nach Karthago oder Sidi Bou Said. Doch damit war Schluss, nachdem im März 2015 Terroristen ein Blutbad im Bardo-Museum anrichteten. Kein Schiff legte mehr an in Tunis. Und nach dem Attentat am Strand des Badeortes Sousse, bei dem 38 Touristen getötet wurden, brach auch der vor allem bei Deutschen so beliebte Badetourismus ein. Dramatisch für Tunesien, gehört doch der Tourismus zu den Haupteinnahmequellen des Landes.