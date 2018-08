Der massive Impfskandal in China weitet sich ins Ausland aus. Quelle: dpa

Der Impfstoff-Skandal, von dem in China möglicherweise hunderttausende Kinder betroffen sind, zieht weite Kreise. Laut Behörden soll die Pharmafirma Changchun Changsheng bereits seit April 2014 Daten gefälscht und zum Teil unwirksame Tollwut-Impfstoffe in Umlauf gebracht haben.



Eine Rückrufaktion im In- und Ausland wurde eingeleitet, wie aus einer Mitteilung der Nationalen Gesundheitsbehörde hervorgeht. In welche anderen Staaten die Impfstoffe verkauft wurden, ist indes nicht klar.