François de Rugy hat seinen Rücktritt eingereicht. Archiv

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Nach Medienenthüllungen ist Frankreichs Umweltminister Francois de Rugy zurückgetreten, teilte er via Facebook mit. Zuvor waren Vorwürfe aufgekommen, er habe in seiner Zeit als Parlamentschef auf Staatskosten zu teuren Abendessen geladen und Arbeiten in seiner Wohnung erledigen lassen.



De Rugy hatte die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Der Rücktritt ist ein Rückschlag für Staatschef Macron, der nach der schweren "Gelbwesten"-Krise wieder Vertrauen bei den Franzosen gewinnen will.