US-Politiker diskutierten im Kapitol in Tallahassee gerade über die Bewaffnung von Lehrern, da löste sich in einer Schulkantine im Bezirk Pasco eine Kugel aus der Waffe eines Securities. Die Kugel blieb in der Wand stecken, niemand wurde verletzt. Es war ein Warnschuss, der nicht gehört wurde.