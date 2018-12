Raketenstart mit der Mondsonde "Chang'e 4" an Bord. Archivbild

Quelle: Jiang Hongjing/Xinhua/dpa

Die chinesische Sonde "Chang'e 4" soll in wenigen Tagen auf der erdabgewandten Seite des Mondes aufsetzen. Wie der chinesische Staatssender CGTN berichtete, ist das nach der chinesischen Mondgöttin benannte Raumschiff in einen entsprechenden Orbit um den Mond gebracht worden.



Von dort soll das Landemanöver eingeleitet werden, das dem Bericht zufolge für den 3. Januar erwartet wird. Der Landeversuch einer Sonde auf der Rückseite des Mondes ist eine Premiere in der Raumfahrt.