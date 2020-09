Rentzing ist seit 2015 Landesbischof. Archivbild

Der in die Kritik geratene Landesbischof der evangelischen Kirche in Sachsen, Carsten Rentzing, scheidet am 31. Oktober aus dem Amt. Die Leitung der Landeskirche habe seinen am 11. Oktober erklärten Verzicht angenommen, sagte Synodalpräsident Otto Guse nach einer Sondersitzung in Dresden.



Der 52-Jährige war wegen der Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung in die Kritik geraten. Danach wurden von ihm als Student zwischen 1989 und 1992 verfasste Texte in der rechten Zeitschrift "Fragmente" bekannt.