Theresa May und Angela Merkel. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Rücktritts-Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May "mit Respekt zur Kenntnis genommen". Merkel habe mit May stets vertrauensvoll zusammengearbeitet und werde dies fortsetzen, solange May im Amt ist, sagte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz.



Welche Auswirkungen der Schritt für den Austritt Großbritanniens aus der EU haben werde, wollte sie nicht einschätzen. Die Bundesregierung pflege ein enges Miteinander mit Großbritannien.